Dal Baltico al Mar Nero, al vertice B9 ridefinito il fronte orientale di deterrenza a Mosca

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – La Russia viene ormai considerata dai Paesi del fianco orientale Nato “la minaccia più significativa, diretta e duratura” per la sicurezza euro-atlantica e, proprio per questo, il vertice del Bucarest Nine (B9), tenuto nella capitale romena, ha segnato un’accelerazione politica e militare destinata a incidere profondamente sull’architettura strategica europea. I leader del fronte orientale dell’Alleanza, affiancati dai Paesi nordici, dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dal segretario generale dell’Alleanza Mark Rutte, hanno concordato la necessità di rafforzare la difesa aerea e antimissile, ampliare la produzione industriale bellica e costruire un livello di interoperabilità operativa che colleghi senza soluzione di continuità il Baltico, il Mar Nero e l’Artico. La riunione di Bucarest non si è limitata a riaffermare il sostegno all’Ucraina: ha formalizzato la transizione della Nato verso una postura di deterrenza permanente, modellata su una competizione strategica di lungo periodo con Mosca.

Il clima emerso dal summit riflette la convinzione che il conflitto ucraino abbia definitivamente trasformato la percezione della sicurezza europea. Per gli Stati dell’Est non si tratta più di contenere una crisi regionale, ma di prepararsi a una pressione sistemica che combina strumenti convenzionali, guerra ibrida, sabotaggio infrastrutturale, attacchi cyber e coercizione energetica. Le ripetute violazioni dello spazio aereo Nato, gli episodi di interferenza elettronica sul Baltico e la crescente militarizzazione russa nelle aree settentrionali hanno consolidato l’idea che la linea di contatto strategica dell’Alleanza non sia più limitata all’Ucraina ma attraversi l’intero arco orientale europeo. È in questo quadro che Bucarest ha assunto il valore di una conferenza operativa più che diplomatica. La discussione si è concentrata sulla costruzione di una rete integrata di difesa capace di garantire continuità strategica tra i vari teatri regionali. Il rafforzamento delle capacità antimissile e anti-drone, l’aumento della mobilità militare lungo gli assi logistici est-ovest e la creazione di una base industriale europea più autonoma sono stati trattati come elementi di un unico sistema di deterrenza. La prospettiva che emerge è quella di una Nato meno dipendente da interventi emergenziali e sempre più strutturata per sostenere crisi simultanee e prolungate.

La Polonia e la Romania si candidano apertamente a divenire il perno di questo nuovo assetto. Varsavia considera ormai il fronte orientale come il centro gravitazionale della sicurezza continentale e insiste sulla necessità di consolidare una presenza alleata permanente lungo tutta la fascia baltico-danubiana. Bucarest, dal canto suo, interpreta la crescente instabilità del Mar Nero come un moltiplicatore strategico della guerra ucraina e teme che le attività ibride russe possano estendersi ulteriormente verso Moldova e Balcani. Il presidente romeno Nicusor Dan ha richiamato la necessità di una Nato “più preparata alle minacce contemporanee”, mentre il presidente polacco Karol Nawrocki ha definito essenziale preservare la coesione transatlantica perché “non esiste sicurezza europea separata dalla presenza americana”.Il ruolo dell’Ucraina è apparso centrale non solo sul piano politico ma anche operativo. Zelensky ha sostenuto che la resistenza di Kiev rappresenta ormai una componente della sicurezza europea nel suo insieme, insistendo sul fatto che l’esperienza maturata sul campo deve essere integrata nella futura architettura dell’Alleanza. L’Ucraina viene progressivamente percepita non soltanto come teatro del conflitto, ma come laboratorio avanzato di adattamento tecnologico e dottrinale: guerra elettronica, utilizzo massivo dei droni, capacità di resilienza industriale e rapidità di riconversione militare sono considerati elementi che la Nato intende assorbire stabilmente nella propria pianificazione.

Sullo sfondo del summit si intravede anche un riequilibrio interno all’Alleanza. Gli europei hanno ormai compreso che Washington continuerà a garantire la deterrenza nucleare e il quadro strategico generale, ma chiede al continente di assumere una quota crescente della difesa convenzionale. Per questo il tema dell’aumento delle spese militari fino al 5% del Pil è entrato stabilmente nella discussione politica del B9. Parallelamente, la cooperazione industriale tra gli alleati orientali e i Paesi nordici punta a creare una filiera militare continentale più rapida, interoperabile e meno vulnerabile alle interruzioni strategiche. La sensazione raccolta a Bucarest è che la Nato stia uscendo definitivamente dalla logica post-Guerra Fredda per entrare in una fase di confronto strutturale con la Russia, destinata a durare ben oltre il conflitto ucraino. La nuova postura non si limita a proteggere il fianco orientale: mira a ridefinire l’intera sicurezza europea attorno a deterrenza avanzata, resilienza economica e integrazione militare permanente. Se questa traiettoria verrà consolidata nei prossimi vertici alleati, il Baltico e il Mar Nero diventeranno i due estremi di un unico spazio strategico continuo, trasformando l’Europa orientale nel cuore operativo della sicurezza occidentale del XXI secolo.

– foto IPA Agency –

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