Von der Leyen “È giunto il momento di un ‘Articolo 4’ europeo come quello della Nato” / Video

IPA88588573 - Prime Minister Mark Carney attends the State of the European Union address by President of the European Commission Ursula von der Leyen, left, at the European Parliament in Strasbourg, France, on Wednesday, Sept. 16, 2026. THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Europa ha bisogno di un proprio manuale d’azione contro le minacce ibride. È urgente raggiungere un consenso sulle modalità di risposta a determinati incidenti: quelli che, pur non configurandosi come aggressione armata, minacciano chiaramente la nostra sicurezza nazionale. In altre parole, serve un meccanismo che affianchi l’Articolo 4 della NATO”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, alla plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo. “Ritengo sia giunto il momento di un “Articolo 4” europeo, o di un Protocollo di sicurezza per le emergenze. Una volta attivato da uno Stato membro, tutti gli Stati membri si riunirebbero per coordinare una risposta europea, al fine di scoraggiare un’ulteriore escalation e mitigarne l’impatto”, ha aggiunto.

“Da tempo discutiamo di un formato incentrato sulla sicurezza del nostro continente, con il coinvolgimento di partner quali Ucraina, Regno Unito, Norvegia, Canada e altri. Ciò è ancora più urgente oggi, data la natura e la portata dei rischi in gioco. Ecco perché illustreremo le nostre idee per trasformare in realtà un Consiglio europeo per la sicurezza. L’urgenza è evidente. E il principio è semplice: la sicurezza dell’Europa è indivisibile”, ha ribadito.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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