STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Europa ha bisogno di un proprio manuale d’azione contro le minacce ibride. È urgente raggiungere un consenso sulle modalità di risposta a determinati incidenti: quelli che, pur non configurandosi come aggressione armata, minacciano chiaramente la nostra sicurezza nazionale. In altre parole, serve un meccanismo che affianchi l’Articolo 4 della NATO”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, alla plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo. “Ritengo sia giunto il momento di un “Articolo 4” europeo, o di un Protocollo di sicurezza per le emergenze. Una volta attivato da uno Stato membro, tutti gli Stati membri si riunirebbero per coordinare una risposta europea, al fine di scoraggiare un’ulteriore escalation e mitigarne l’impatto”, ha aggiunto.

“Da tempo discutiamo di un formato incentrato sulla sicurezza del nostro continente, con il coinvolgimento di partner quali Ucraina, Regno Unito, Norvegia, Canada e altri. Ciò è ancora più urgente oggi, data la natura e la portata dei rischi in gioco. Ecco perché illustreremo le nostre idee per trasformare in realtà un Consiglio europeo per la sicurezza. L’urgenza è evidente. E il principio è semplice: la sicurezza dell’Europa è indivisibile”, ha ribadito.

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(ITALPRESS).