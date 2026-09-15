Cybersicurezza, Minardo incontra il direttore generale dell’ACN Quacivi

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, ha ricevuto questa mattina nei suoi uffici Andrea Quacivi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

“Con il direttore Quacivi abbiamo fatto il punto sulla collaborazione tra la Commissione Difesa e l’ACN – afferma Minardo – che ha trovato concreto sviluppo anche nei lavori parlamentari e, in particolare, nell’indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica. L’Agenzia rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza e la resilienza del Paese e il raccordo istituzionale con il Parlamento è essenziale di fronte a minacce sempre più complesse e in continua evoluzione”, conclude.

– foto ufficio stampa Nino Minardo –

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