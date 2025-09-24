von der Leyen “Abbattere i jet russi opzione sul tavolo”

Mandatory Credit: Photo by Bianca Otero/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15499685f) President of the European Commission, URSULA VON DER LEYEN, speaks at the podium during the High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine, co-hosted by Saudi Arabia and France. The event took place a day before High-Level Week, as the United Nations marks 80 years since its founding. Empty US Seats During Monumental Event On Two-State Solution Before Highlevel Week At UNGA80, New York, USA - 22 Sep 2025

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’opzione di abbattere i caccia russi che si introducono nello spazio aereo della Nato “è sul tavolo”. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista alla “Cnn”. “La mia opinione è che dobbiamo difendere ogni centimetro quadrato del territorio – ha sottolineato von der Leyen -. Ciò significa che se si verifica un’intrusione nello spazio aereo, dopo un avvertimento, dopo essere stati molto chiari, ovviamente l’opzione di abbattere un jet che si sta introducendo nel nostro spazio aereo è sul tavolo”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE