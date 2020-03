La crescita in doppia cifra percentuale che prosegue costantemente da un quinquennio e la crescente complessità delle esigenze in ambito IT hanno portato Volocom a investire in un

percorso di costante innovazione della propria infrastruttura tecnologica e a collaborare con partners “first in class” per i diversi servizi. In questa ottica si colloca la decisione di scegliere Zadara come partner per i servizi di Storage-as-a-Service.

Nel 2019 Volocom ha registrato un aumento dei propri clienti del 50%, una notevole crescita che ha indotto a nuove sfide e nuove esigenze infrastrutturali: migliaia di nuove fonti monitorate, la gestione di archivi di notizie fino a 5 anni e di archivi storici pluridecennali per clienti, nuovi progetti che richiedono sempre migliori performance e maggiore efficienza.

Al fine di soddisfare le nuove esigenze e semplificare operazioni e i processi Roberto Sgroi, Direttore Tecnico e Matteo Diarena, Direttore Innovazione hanno deciso di affidare i servizi di enterprise storage a Zadara, leader internazionale per i servizi di archiviazione di dati informatici, fondata nel 2011 e con sede a Irvine, California. In Italia, Zadara dispone di un ampio Storage all’interno del datacenter SUPERNAP – situato a Siziano (PV) – all’interno del quale sono gestiti i dati Volocom.

La Società, si legge in una nota, “è stata scelta perché consente di disporre della flessibilità dell’esternalizzazione senza perdere il controllo su prestazioni, affidabilità e sicurezza”.

Zadara utilizza una combinazione di hardware standard del settore e software VPSA

(Virtual Private Storage Array) brevettati da Zadara per offrire velocità, sicurezza e scalabilità di livello enterprise.

Tal Rotem, Direttore Regionale Vendite S.EMEA & India di Zadara afferma: “Volocom è un’azienda dinamica e in rapida crescita e in quanto tale necessita di un servizio di storage che risponda alle loro attuali e future necessità e che venga gestito in toto da professionisti del settore. Zadara offre soluzioni flessibili, soddisfa le esigenze più varie e complesse, opera ovunque in Europa e nel mondo e offre costi vantaggiosi secondo modelli a consumo. Zadara è lieta di essere stata scelta da Volocom e di sostenerla nell’affrontare al meglio

le sfide future”.

Parallelamente, Sgroi e Diarena sottolineano come “sempre più lo storage è per noi un asset strategico dato il volume di informazioni gestite e l’ampiezza delle fonti multimediali monitorate, stampa, web, radio, video e social e la soluzione Zadara ha decisamente risposto alle nostre esigenze di maggiore efficienza”.