Volo sanitario d’urgenza dell’Aeronautica Militare da Cagliari a Roma per un bimbo in pericolo di vita

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di un bambino di 12 anni in imminente pericolo di vita. Il piccolo paziente è stato trasferito con la massima tempestività da Cagliari a Roma a bordo di un velivolo Gulfstream G-650 del 31^ Stormo dell’Aeronautica Militare. Il trasporto d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, è stato attivato per consentire il ricovero immediato del giovane paziente presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Il volo è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce le missioni operative della flotta di Stato. L’aeromobile è decollato dall’aeroporto di Cagliari Elmas e dopo circa un’ora di volo è atterrato presso lo scalo di Roma Ciampino. Una volta a terra, il piccolo paziente è stato prontamente affidato alle cure dell’ambulanza per il successivo trasferimento al Policlinico Gemelli.

– foto di repertorio Aeronautica Militare –

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