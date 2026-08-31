ROMA (ITALPRESS) – Si conclude oggi una significativa fase dei lavori per la realizzazione della nuova fermata Pigneto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Gli interventi, avviati il 1° agosto e proseguiti per 31 giorni, hanno coinvolto complessivamente 130 tra tecnici e operai specializzati del Gruppo FS Italiane e delle imprese appaltatrici. Per consentire l’esecuzione delle attività in sicurezza e garantire la piena operatività del cantiere, è stata necessaria un’interruzione continuativa della circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. Da domani, 1° settembre, la circolazione ferroviaria tornerà regolare sulla linea. Nel corso dell’interruzione sono state realizzate importanti opere funzionali all’avanzamento del progetto, tra cui le strutture di fondazione e le strutture portanti della nuova fermata, la posa definitiva del secondo binario a servizio delle linee FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma-Viterbo, una parte della copertura della fermata e la porzione di sottopasso che costituirà parte del futuro collegamento pedonale con la fermata della Metro C. Le attività rientrano nel più ampio progetto denominato “Nodo di interscambio Pigneto”, che prevede un investimento complessivo di circa 230 milioni di euro e comprende, oltre alla fermata Pigneto, anche la realizzazione della fermata Mandrione, con il collegamento alle linee ferroviarie FL4 Roma-Velletri/Albano Laziale/Frascati e FL6 Roma-Cassino.

Attualmente RFI è impegnata nella realizzazione della prima e della seconda fase del progetto, che comprendono la realizzazione della fermata Pigneto, con il collegamento alle linee FL1 e FL3, e della nuova piazza pedonale, per un investimento di 191 milioni di euro. La prima configurazione della fermata Pigneto sarà attivata tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. In questa fase è prevista anche la realizzazione di una copertura parziale dei binari, funzionale al collegamento tra i due lati del quartiere. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi con la realizzazione degli impianti tecnologici e delle finiture della futura fermata, oltre alla prosecuzione delle attività per la realizzazione dell’attraversamento del vallo. La prima delle prossime interruzioni programmate della circolazione ferroviaria è prevista nel fine settimana dal 19 al 21 settembre e sarà necessaria per consentire l’esecuzione di ulteriori attività funzionali alla prosecuzione dell’opera. L’opera rientra nel progetto Cantieri Parlanti, un’iniziativa del Gruppo FS, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sotto l’egida del Commissario Straordinario di Governo Aldo Isi. Il progetto punta a informare e comunicare in modo chiaro e trasparente le opere ferroviarie in corso di realizzazione con l’obiettivo di informare, illustrare i vantaggi e fornire dati aggiornati attraverso pannelli collocati all’interno dei cantieri, ben visibili alla cittadinanza e a chi transita sulle linee e sulle strade limitrofe.

– foto ufficio stampa Gruppo FS –

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