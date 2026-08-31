Padre, madre e la figlia di 5 anni trovati morti in casa a Roma. Senza vita anche il cane di famiglia

ROMA (ITALPRESS) – Tre componenti di una famiglia, padre, madre e figlia sono stati trovati morti con colpi di arma da fuoco all’interno di un’abitazione in zona Pietralata. Sul posto i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’ipotesi maggiormente accreditata al momento è quella di un omicidio-suicidio. L’arma utilizzata, ritrovata nell’abitazione, sarebbe una pistola regolarmente detenuta. Le vittime sono una coppia di 40enni e la figlia minore disabile di 5 anni. Trovato ucciso anche il cane.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).