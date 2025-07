Volo salvavita da Alghero a Genova per un neonato

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso nel pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato di un mese di vita da Alghero a Genova, effettuato con un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Come si legge in una nota il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

Il neonato è stato accompagnato dai familiari e da un’equipe medica che l’ha monitorato durante tutte le fasi di volo. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Sassari e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea di Milano, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Una volta arrivati sull’aeroporto di Genova, dove un’ambulanza era già in attesa del piccolo, il Falcon 900 è rientrato a Ciampino, sede stanziale del 31° Stormo, tornando disponibile per il pronto impiego in caso di necessità.

-Foto ufficio stampa Aeronautica Militare-

(ITALPRESS).