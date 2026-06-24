Volo Ryanair Forlì-Londra Stansted, festeggiati i passeggeri numero mille

FORLÌ (ITALPRESS) – Sono Nicholas Ferrari e Giuseppe Pezzi i passeggeri numero 1.000 e 1.001 del volo Ryanair Forlì-Londra Stansted (FR 2648) partito questa mattina dall’aeroporto “Luigi Ridolfi”.

Per l’occasione F.A. Srl società di gestione dello scalo, ha voluto omaggiare entrambi. Nicholas è ufficialmente il passeggero numero 1.000 del collegamento tra la Romagna e la capitale londinese, mentre Giuseppe è stato “accettato” al check-in appena 50 secondi più tardi.

Da qui il “doppio omaggio”: oltre al diploma che certifica la quota 1.000 (in partenza) raggiunta, anche il volume scritto da Saverio Simeone e dedicato, appunto, all’aviatore e militare originario di Pievequinta (1894-1919), pluridecorato durante la Prima Guerra Mondiale e pioniere dell’aviazione civile italiana oltre a una borraccia con il logo di F.A..

-Foto ufficio stampa società gestione aeroporto-

(ITALPRESS).