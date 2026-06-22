L’Emilia Romagna si presenta in Cina come hub logistico tra Europa e Asia

BOLOGNA (ITALPRESS) – Dal Porto di Ravenna agli interporti, dalla Zona logistica semplificata alla Data Valley. L‘Emilia-Romagna si presenta a Transport Logistic China 2026, il principale appuntamento dell’area Asia-Pacifico dedicato a logistica, supply chain, mobilità e innovazione tecnologica, per promuovere il proprio sistema infrastrutturale e logistico e rafforzare le relazioni economiche con la Cina.

Dal 24 al 26 giugno la Regione sarà presente a Shanghai con un proprio stand insieme all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, Sapir e la Fondazione Itl. A guidare la delegazione sarà l’assessora regionale a Mobilità, Trasporti e Infrastrutture, Irene Priolo, che dal 23 giugno al 1^ luglio parteciperà a una serie di incontri istituzionali, operatori economici e logistici tra Shanghai e Pechino per consolidare il ruolo dell’Emilia-Romagna come piattaforma logistica e produttiva di riferimento nei collegamenti tra Europa e Asia.

La partecipazione alla manifestazione internazionale rappresenta il momento centrale della missione e l’occasione per presentare a una platea globale i punti di forza del sistema regionale: una posizione strategica lungo tre corridoi della rete Ten-T, la rete europea delle principali infrastrutture di trasporto che collega il Mediterraneo ai mercati del Nord e del Centro Europa, il Porto di Ravenna, che movimenta ogni anno tra 25 e 27 milioni di tonnellate di merci, una rete di oltre dieci terminal ferroviari e interporti collegati ai principali corridoi europei, la Zona logistica semplificata, che coinvolge 28 Comuni e genera circa 11 miliardi di euro di fatturato, e un ecosistema dell’innovazione tra i più avanzati d’Europa.

Shanghai sarà il punto di incontro tra alcuni dei principali protagonisti mondiali della logistica, dei trasporti e della supply chain. Accanto alla presenza in fiera, la delegazione regionale avrà una serie di incontri con rappresentanti del Consolato generale d’Italia a Shanghai, dell’Agenzia Ice, di Sace, di Intesa Sanpaolo, della Camera di commercio italiana in Cina e con alcuni dei principali operatori internazionali del settore. Obiettivo, approfondire opportunità di collaborazione con il sistema produttivo e logistico emiliano-romagnolo.

“La rete logistica è una delle infrastrutture strategiche della competitività– sottolinea l‘assessora Priolo-. In una fase in cui le catene globali del valore stanno cambiando rapidamente, i flussi commerciali si stanno riorganizzando e cresce la domanda di collegamenti sempre più efficienti, sostenibili e sicuri, la capacità di integrare infrastrutture, innovazione e servizi logistici rappresenta un fattore decisivo per sostenere la crescita delle imprese e rafforzare il ruolo dei territori negli scambi internazionali. L’Emilia-Romagna ha costruito negli anni un sistema logistico integrato che mette in relazione il Porto di Ravenna, la rete ferroviaria, gli interporti, la Zona logistica semplificata e uno dei principali ecosistemi europei dell’innovazione. Oggi questo sistema ci consente di essere un punto di riferimento centrale per la logistica del Nord-Est, rafforzando il nostro ruolo nei collegamenti tra Europa e Asia. Una scelta strategica che sostiene la competitività di uno dei territori manifatturieri più forti d’Europa e che intendiamo continuare a rafforzare attraverso investimenti nelle infrastrutture, nell’intermodalità, nella digitalizzazione e nella sostenibilità dei trasporti”.

“Transport Logistic China– prosegue Priolo- rappresenta un’importante occasione per confrontarci con alcuni dei principali attori mondiali del settore e per presentare a una platea internazionale questo modello di sviluppo fondato sull’integrazione tra infrastrutture, innovazione e sostenibilità. Vogliamo rafforzare le relazioni economiche e istituzionali con un mercato di grande rilievo come quello cinese, sviluppare nuove opportunità di collaborazione e attrarre investimenti in grado di sostenere la crescita del nostro sistema produttivo. Allo stesso tempo sarà l’occasione per approfondire esperienze avanzate nei campi della mobilità intelligente, della digitalizzazione e delle nuove tecnologie applicate ai trasporti, ambiti sempre più strategici per accompagnare la transizione ecologica e rafforzare la competitività dei territori”.

-Foto Regione Emilia Romagna-

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