Volo dimostrativo Ita Airways con cani di grossa taglia in cabina, Salvini “Un segno di civiltà”

ROMA (ITALPRESS) – ITA Airways ha effettuato oggi il primo volo dimostrativo di
linea, da Milano Linate a Roma Fiumicino, trasportando in cabina due cani di grossa taglia senza utilizzo del trasportino, che hanno comodamente viaggiato accanto ai rispettivi proprietari in posti dedicati, uno in prima e uno in ultima fila.

Questa iniziativa, pionieristica nel settore dell’aviazione commerciale italiana, arriva a
seguito delle nuove disposizioni sul trasporto degli animali domestici in cabina adottate da ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con l’obiettivo di definire standard normativi, operativi e di sicurezza che permettano ai passeggeri di viaggiare insieme ai propri amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni.

Si tratta di un’ulteriore innovazione per ITA Airways, che era stata la prima compagnia
aerea ad aver ampliato sin dal 20 giugno 2024 lo spazio a bordo dedicato ai pet su tutti i
voli nazionali, incrementando del 25% il peso consentito degli animali (da 8 a 10 kg, cui si
aggiungono i 2 kg del trasportino). A bordo dell’aereo di ITA Airways, per celebrare il volo dimostrativo, erano presenti il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo e il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, insieme per rendere il volo sempre più inclusivo e attento alle esigenze dei viaggiatori.

“Siamo davvero orgogliosi di aver effettuato questo volo dimostrativo che pone la
compagnia all’avanguardia tra i vettori europei, frutto della volontà di ITA Airways e delle
sue persone, che ringrazio, di essere sempre in prima linea verso l’innovazione del settore
aereo. – ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente ITA AirwaysQuesta iniziativa
non è solo una nuova opportunità commerciale o un cambiamento operativo, ma una vera
rivoluzione culturale che mette al centro il rispetto, la cura e l’inclusività. Continueremo a
lavorare per definire le condizioni operative idonee ad introdurre progressivamente la
possibilità di acquistare biglietti per gli animali domestici di peso e dimensioni superiori a
quelle attualmente definite. Grazie alla collaborazione con le Istituzioni e con Enac
possiamo rendere il viaggio un’esperienza migliore per tutti, persone e animali”.

“Oggi abbiamo dimostrato come l’Autorità dell’aviazione civile italiana sia all’avanguardia
sia dal punto di vista del trasporto aereo, sia della civiltà” – ha dichiarato il Presidente
Enac Pierluigi Di Palma. “Far volare gli animali domestici accanto ai loro proprietari e non
più in stiva, riconoscendoli come veri e propri componenti della famiglia, in linea con la
revisione dell’art. 9 della Costituzione italiana, rappresenta un cambiamento culturale, prima ancora che normativo. Questo nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e del
benessere di tutti i passeggeri”.

Domani, alla 42ª Assemblea Generale dell’ICAO a Montreal, presenterò le Linee Guida
Enac insieme al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, e all’AD di
ITA Airways, Joerg Eberhart. Il percorso fatto da Enac diventerà un esempio internazionale per far sì che tutto il mondo del volo sia davvero pet friendly”.

SALVINI “BELLISSIMA GIORNATA”

È una bellissima giornata. Un segno di civiltà, un esempio a livello internazionale”. Lo ha detto il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, riguardo al volo di prova di Ita Airways con a bordo due cani senza trasportino, atterrato a Roma Fiumicino e proveniente da Milano Linate. Il Ministro, che è stato seduto accanto a uno dei due cani a bordo, ha aggiunto: “Invece di metterli in stiva o di rinunciare a un viaggio potranno viaggiare tranquillamente a bordo. Apriamo il varco, già in treno stiamo crescendo. Fino a ieri potevano viaggiare fino a 8 – 10 chili di taglia adesso si arriva a 25 chili, in totale sicurezza per loro e per gli altri passeggeri. È un punto di partenza perché sono milioni gli italiani che hanno un amico in casa e che potranno viaggiare”. 

“Abbiamo lavorato tanto e sono contento. È un piccolo segnale che però entra nelle case, negli aerei e nei treni di milioni di italiani”. Salvini ha ringraziato Ita, ENAC e tutti coloro i quali hanno collaborato. “Ma ci mancavano giusto i cani in aereo” ha detto, ricordando i dubbi di qualche passeggero sugli amici a quattro zampe sono stati più tranquilli, più silenziosi e più di compagnia di qualche passeggero a volte un po’ turbolento, mettiamola così. Il prossimo obiettivo è anche il turismo: spiagge, ristoranti e alberghi perché è giusto, civile, bello ed educativo”.

