L’ad del Gruppo FS Gianpiero Strisciuglio nominato vicepresidente della UIC

ROMA (ITALPRESS) – Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS, è stato nominato nuovo vicepresidente della UIC – Union internationale des chemins de fer – organizzazione internazionale che riunisce le ferrovie e i principali stakeholder del settore ferroviario a livello mondiale. Strisciuglio è stato inoltre confermato presidente della Regione Europa della UIC per un mandato di due anni. In questo ruolo, guiderà l’impegno della UIC Europa sulle principali aree strategiche del programma di lavoro regionale, con un’attenzione particolare alle priorità immediate del prossimo periodo: FRMCS, il futuro sistema europeo di comunicazione mobile per il settore ferroviario; Railway Ontologies, volto a favorire l’interoperabilità e la condivisione strutturata dei dati tra operatori e sistemi ferroviari; e Capacity and Operational Performance, dedicato al miglioramento della capacità della rete e delle prestazioni operative.

“Sono profondamente orgoglioso – ha sottolineato Strisciuglio – della nomina a vicepresidente della UIC e della conferma alla guida della Regione Europa per il mandato 2026-2027 che per me, avendo iniziato il mio percorso professionale nel mondo ferroviario ed essendo cresciuto all’interno del Gruppo FS, ha un valore particolare. Credo che la crescita dei collegamenti ad alta velocità e lo sviluppo di una rete sempre più integrata, interoperabile e sostenibile rappresentino una straordinaria opportunità per avvicinare persone ed economie. In questo percorso sarà fondamentale rafforzare la collaborazione tra le imprese ferroviarie europee, condividendo competenze, innovazione e visione strategica”. Nel duplice incarico Strisciuglio lavorerà a stretto contatto con gli altri membri della UIC per sostenere, a livello regionale e globale, un trasporto ferroviario più competitivo, sicuro e sostenibile.

– foto ufficio stampa FS –

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