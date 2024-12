Voleva combattere per la Jihad, fermata 19enne kenyota

MILANO (ITALPRESS) - La Polizia di Stato ha fermato una kenyota di 19 anni accusata di arruolamento con finalità di terrorismo. Il fermo è scaturito all’esito di un’indagine condotta dalla D.I.G.O.S. di Milano - Sezione Antiterrorismo Internazionale e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione - Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno, culminata, nel pomeriggio di sabato 30 novembre, quando la giovane è stata fermata all’Aeroporto di Orio al Serio (BG) mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto in Turchia, paese individuato quale luogo di transito per raggiungere i teatri bellici mediorientali. pc/