Volandri “Pietrangeli ci ha insegnato ad amare la Davis”

ROMA (ITALPRESS) - "Nicola ci ha insegnato ad amare la Davis, ci ha insegnato il valore di vestire la maglia azzurra. Tutto è partito dalla sua gestione e così lo vogliamo ricordare". Così il capitano della Nazionale di Coppa Davis, Filippo Volandri, a margine della camera ardente di Nicola Pietrangeli. "Lo abbiamo sempre visto attaccato a questa coppa, mi piace pensare che abbia voluto aspettarci per la nostra terza consecutiva". mec/glb/azn