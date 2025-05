Vivere Napoli nel cuore della sua autenticità fino al “mare fuori”

Se volessimo contare tutti i punti culturali e di interesse artistico di Napoli, non basterebbe un’intera enciclopedia, perché è una delle città più ricche del mondo a livello storico, archeologico e architettonico.

Organizzare un viaggio nel capoluogo campano significa avere la possibilità di visitare i luoghi più iconici anche del cinema contemporaneo e delle pellicole più famose dei più grandi attori e registi come Eduardo De Filippo, Totò, Massimo Troisi, ma anche delle fiction contemporanee che hanno riscosso successo, come Mare Fuori.

Il “mare fuori” di Napoli tra Castel dell’Ovo e Mergellina

Il Golfo è il protagonista assoluto della scenografia di Napoli, con le sue isole Procida, Ischia e Capri raggiungibili con il traghetto in circa 60 minuti. Vicino al Porto in via Acton, c’è la Base Navale della Marina Militare, simbolo iconico dove è stata girata la fiction Mare Fuori.

Proseguendo per Via Nazario Sauro è possibile ammirare Castel dell’Ovo, un incredibile monumento che si specchia sul mare e che risale al I secolo a.C., tanto da essere nominato da Virgilio, che si nascose nella fortezza.

Proseguendo, c’è il lungomare Caracciolo che conduce a Mergellina e Marechiaro, passando per la spiaggia di Mappatella. In questa zona è possibile divertirsi con un noleggio barche a Napoli per ammirare la città da un’altra prospettiva e magari navigare la costa fino a Posillipo e all’Isolotto di Nisida.

Il cuore di Napoli: da San Gregorio Armeno a Piazza Plebiscito

Il centro della città è attraversato da Spaccanapoli, una strada che divide letteralmente in due la zona del Quartiere Forcella fino ai Quartieri Spagnoli. Nel cuore dello Spaccanapoli c’è San Gregorio Armeno, la strada dei presepi, Piazza San Domenico Maggiore e Piazza del Gesù, con le relative basiliche e la Chiesa di Santa Chiara.

Arrivati a Via Toledo è possibile dirigersi verso nord per arrivare a Piazza Dante e scoprire la bellissima Port’Alba, oppure andare verso sud e dirigersi verso Piazza Plebiscito.

Per ammirare il panorama mozzafiato della città in tutta la sua imponenza, basta salire fino alla Certosa di San Martino e visitare anche gli affreschi che custodisce, senza dimenticare della fortezza di Castel Sant’Elmo.

Da Pompei fino alle isole del Golfo di Napoli

Oltre al centro storico immenso per bellezze e architetture, è possibile fare un tour nella Pompei di duemila anni fa sepolta dalla furia del Vesuvio, situata a circa un’ora di treno dalla città. Questa visita nel parco archeologico più completo e affascinante al mondo, merita almeno una giornata, per vivere l’Antica Roma in prima persona.

Non possiamo escludere le meravigliose isole del Golfo, Procida è la più vicina, un piccolo gioiello con diversi borghi marinari antichi, famosa per essere stata la scenografia del film Il Postino di Massimo Troisi.

Proprio dietro Procida c’è Ischia Isolaverde, un angolo meraviglioso con tantissime spiagge per divertirsi e alcune delle terme naturali più antiche al mondo.

Infine, c’è Capri, isola che affaccia sulla Penisola Sorrentina e che ancora oggi è il simbolo dello star system, infatti, sono tantissimi i vip che ogni estate si godono le vacanze in questo piccolo paradiso naturale.