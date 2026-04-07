ROMA (ITALPRESS) – Una settimana ancora da vivere prima della fine della regular season Nba. Ancora tre partite per testarsi e migliorare il proprio piazzamento. Ad Ovest è ancora in ballo la lotta per la prima posizione, attualmente occupata dagli Oklahoma City Thunder. Gli unici a poterla insidiare sono i San Antonio Spurs che si regalano nella notte la 60esima vittoria stagionale, a -2 dai primi della classe che hanno una gara da recuperare. Il successo per 115-102 sui Philadelphia 76ers lascia però un sorriso a metà, alla luce della contusione alle costole subita da Victor Wembanyama, costretto a lasciare il parquet a pochi istanti dalla fine del secondo quarto. Il francese mette a referto 17 punti, 5 rimbalzi e 3 stoppate, ma la scena se la prende Stephon Castle, autore di una tripla doppia con 17 punti, 13 assist e 10 rimbalzi. Si tengono stretta la terza posizione i Denver Nuggets, capaci di rimontare uno svantaggio di 16 punti nel quarto quarto per poi battere i Portland Trail Blazers 137-132 all’overtime. La firma sulla nona vittoria consecutiva (record stagionale) la mette il solito Nikola Jokic che realizza la sua 33esima tripla doppia con 35 punti, 13 rimbalzi e 13 assist.

A Est cade la capolista. I Detroit Pistons, già certi del primo posto, perdono contro gli Orlando Magic per 123-107. Senza otto giocatori, tra cui Tobias Harris, Duncan Robinson, Caris LeVert e l’All-Star Cade Cunningham, che ha saltato la sua undicesima partita consecutiva a causa di uno pneumotorace, i Pistons crollano sotto i colpi di Paolo Banchero (31 punti) e Desmond Bane (25). Ad Est svaniscono i sogni di top-4 per gli Atlanta Hawks, battuti 105-108 dai New York Knicks (terzi in classifica) con Jalen Brunson autore nell’ultimo quarto di 17 dei suoi 30 punti. Vincono e blindano un piazzamento tra le prime quattro i Cleveland Cavaliers che superano 142-126 Memphis. Ai Grizzlies non basta il record Nba di triple in una singola partita (29, condiviso con i Milwaukee e i Boston Celtics) per negare ai Cavs la 50esima vittoria stagionale. In evidenza Evan Mobley, autore di 24 punti, mentre Dennis Schroder ne aggiunge 22 con 11 assist.

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