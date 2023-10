ROMA (ITALPRESS) – Vittoria di Washington nella notte italiana della regular-seasonQuesti i risultati delle gare della regular-season che si sono disputate nella notte italiana. Sul parquet casalingo della Capital One Arena, di fronte a oltre 16mila spettatori, i Wizards si sono imposti suoi Memphis Grizzlies per 113-106 con 27 punti di Poole, top-scorer dell’incontro. Tra i padroni di casa, 5 punti ed un assist per l’azzurro Danilo Gallinari, in campo per 8 minuti. Più prolifico Simone Fontecchio, che realizza 13 punti (e 3 rimbalzi) in 19 minuti di impiego con Utah Jazz, al tappeto sul campo dei Phoenix Suns per 126-104 con 26 punti di Durant. Gli altri risultati: Detroit Pistons-Chicago Bulls 118-102; New Orleans Pelicans-New York Knicks 96-87; Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 113-125; Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 107-114; Minnesota Timberwolves-Miami Heat 106-90.

