Viterbo, motociclista soccorso in zona Impervia a Luni sul Mignone

VITERBO (ITALPRESS) – Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio nel pomeriggio di oggi nei pressi della località Luni sul Mignone, nel territorio del comune di Monte Romano (VT), per prestare assistenza a un motociclista di 62 anni, residente a Viterbo, rimasto ferito dopo una caduta con la propria moto da trial.

L’uomo ha riportato un trauma all’arto inferiore destro. Su attivazione del NUE 112 è decollata l’eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’équipe sanitaria del 118. Una volta individuato il punto dell’incidente, l’infortunato è stato raggiunto dalla squadra, valutato e stabilizzato sul posto. A causa della conformazione del terreno e della fitta vegetazione, è stato necessario trasportare manualmente la barella per consentire le operazioni di recupero con il verricello in sicurezza. Il motociclista è stato poi elitrasportato all’ospedale di Viterbo per le cure del caso.

