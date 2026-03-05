Visite private in nero all’ospedale di Parma, arrestato un primario

PARMA (ITALPRESS) - Un sistema parallelo, gestito direttamente dal proprio studio ospedaliero, eludendo liste d'attesa e canali ufficiali. I Carabinieri del NAS di Parma hanno arrestato in flagranza di reato un noto medico dirigente, Direttore di diverse Strutture Complesse in provincia di Reggio Emilia, con le accuse di peculato e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale. L'intervento dei militari è scattato all'interno di un presidio ospedaliero pubblico della provincia di Reggio Emilia. L'operazione è avvenuta subito dopo che il professionista aveva ricevuto da una paziente la somma di 100 euro in contanti come corrispettivo di una prestazione sanitaria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il medico si sarebbe appropriato dell'intera cifra, che sarebbe dovuta confluire nelle casse dell'Azienda USL di Reggio Emilia. pc/mca2 (Fonte video: Carabinieri)