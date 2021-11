BARI (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo affrontato argomenti importanti tra cui quello del costruire la parità delle opportunità tra uomini e donne. E per questo voglio lanciare un messaggio a tutti quegli uomini che in questo momento hanno il sospetto di avere preso una strada di relazione con la propria famiglia che può portare a una tragedia”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a Bari a margine della presentazione delle due campagne di comunicazione “Non lavartene le mani”, promossa dall’Assessorato al Welfare in collaborazione con Federfarma e la rete pugliese dei centri antiviolenza, e “Pari Pari – Parità la vittoria più bella”, progetto voluto dalla Presidenza del Consiglio Regionale insieme al Teatro Pubblico Pugliese, che inviterà le classi 3, 4 e 5 delle scuole superiori pugliesi a cimentarsi nella realizzazione di una campagna di comunicazione social, fatta dai giovani per i giovani, che sarà poi adottata e diffusa dal Consiglio stesso.

“Provate a capire – ha detto il presidente Emiliano nel suo invito agli uomini a rischio esplosione di violenza – se state per correre questo rischio e fatevi aiutare. Fatevi aiutare dai medici, fatevi aiutare dagli psicologi, dagli amici, ribellatevi al vostro destino e alla vostra cultura sbagliata nella quale pensate di poter assoggettare una donna e di non poter accettare l’idea che vi abbandoni”. Emiliano ha poi rimarcato come la violenza è un atto che “fa male all’intera società che deve contare morti. Siamo di fronte a una realtà che è sconvolgente per il numero dei delitti che gli uomini commettono ogni giorno a danno delle donne e anche dei loro figli. Una cosa inaccettabile. Fate in modo di farvi aiutare, per favore fatevi aiutare. Perchè uccidere non è una soluzione mai”.

(ITALPRESS).