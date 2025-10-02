Violenza di genere, Torchia “Tema da superare coinvolgendo tutti”

ROMA (ITALPRESS) - "La violenza di genere è un tema importante che dobbiamo cercare di superare attraverso il coinvolgimento di associazioni, istituzioni, gente che pratica il diritto e la politica. Tutti insieme possiamo elaborare buone pratiche per cercare di risolvere la problematica", ha affermato Pompeo Torchia, presidente de I Sud del mondo, in occasione del convegno Giustizia, prevenzione, risorse: politiche integrate per contrastare la violenza sulle donne, organizzato all'interno della Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato. "Oggi cerchiamo di far parlare più aree dello Stato: giuridica, sociale ed economica. Risorse messe a disposizione di questo tema per renderlo visibile e risolvibile in qualche modo attraverso azioni mirate". xl5/trl/mca2