Violenza di genere, Galati "Lavorare su piano formativo e culturale"
ROMA (ITALPRESS) - "Bisogna mantenere alta l'attenzione. Purtroppo troviamo esempi di quest'estate con queste nuove forme di deep fake, con la pubblicazione delle foto delle donne, addirittura dai mariti, che fanno capire che c'è un lavoro da fare sul piano normativo ma anche sul piano culturale". Queste le parole di Giuseppe Galati, responsabile scientifico dell'associazione de I Sud del mondo, in occasione del convegno organizzato nella Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato: Giustizia, prevenzione, risorse - politiche integrate per contrastare la violenza sulle donne xl5/pc/mca2