MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – E’ di almeno 69 morti il bilancio di un violento terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito nelle scorse ore le Filippine centrali. Decine i feriti. La provincia di Cebu, che ha subito i danni maggiori, ha dichiarato lo stato di calamità, dopo che migliaia di persone hanno trascorso la notte per strada a causa delle ripetute scosse di assestamento.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
