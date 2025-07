Violento pestaggio a Roma, arrestato un parcheggiatore abusivo

ROMA (ITALPRESS) – È intervenuto in aiuto di una famiglia che si era rifiutata di assecondare le richieste di denaro di due parcheggiatori abusivi, ma la sua presenza “di troppo” è stata respinta con un’aggressione violenta. L’autore del brutale episodio è stato fermato dalla Polizia di Stato.

È accaduto in pieno centro, a Roma, davanti agli occhi dei passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Esquilino, che hanno raccolto la segnalazione da un turista che aveva fatto capolino al corpo di guardia per raccontare ciò cui aveva da poco assistito. Quando i poliziotti hanno raggiunto il luogo dove si sarebbe verificato l’episodio, si sono trovati di fronte un uomo ferito gravemente alla testa che veniva soccorso dal personale sanitario. La vittima, sebbene in stato confusionale, prima di essere trasportata dall’autoambulanza, è riuscita brevemente a raccontare agli agenti ciò che le era accaduto.

Le indagini immediatamente avviate dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato hanno restituito in pochi giorni il volto ed il nome dell’autore del brutale pestaggio. L’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza della zona ha permesso, infatti, di ricostruire con esattezza la dinamica dell’aggressione: dall’immobilizzazione dell’uomo, ai ripetuti colpi alla testa con una borraccia metallica ceduta a mo’ di testimone dal complice “in affari”, alla fuga.

La vittima, abbandonata priva di sensi sul selciato, ha riportato ferite che hanno richiesto il ricovero d’urgenza e il monitoraggio neurochirurgico. Riconosciuto grazie ai riscontri incrociati tra le immagini acquisite dalle videocamere e le foto tracciate nelle banche dati in uso alle forze di polizia, il presunto responsabile – un cinquantacinquenne di origini marocchine – dopo giorni di serrate ricerche, è stato rintracciato dagli agenti in Via Manin. Alla luce della gravità di quanto accaduto, per lui è scattato immediatamente il fermo di indiziato di delitto. A seguito della convalida da parte del gip, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Regina Coeli. Deve rispondere di tentato omicidio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).