Violento incendio nella zona industriale di Macchiareddu, non ci sono feriti

CAGLIARI (ITALPRESS) – Notte di paura nella zona industriale di Macchiareddu, dove un violento incendio è divampato attorno all’una all’interno di un capannone della West Recycling, azienda attiva nel recupero di metalli e apparecchiature elettriche. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente tra il materiale stoccato, hanno reso necessario l’intervento immediato di due squadre dei Vigili del fuoco partite dalla centrale di viale Marconi a Cagliari.

Non si segnalano feriti, ma le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte fino a questa mattina, con i Vigili del fuoco impegnati nella bonifica completa del sito per scongiurare eventuali riaccensioni. Per fronteggiare l’emergenza sono stati utilizzati tre autobotti, un carro schiuma, mezzi con autorespiratori, un’autoscala e una cisterna. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento e verranno definite al termine delle verifiche tecniche e dei rilievi effettuati sul posto.

