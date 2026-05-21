Sequestrata una discarica abusiva con 10 auto rubate nel Cagliaritano

CAGLIARI (ITALPRESS) – Controlli dei Carabinieri questa mattina in località Pizz’e Pranu, nel comune di Selargius, dove è stata individuata un’area con veicoli rubati. L’operazione, finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio e alla tutela dell’ambiente, ha visto impegnati i militari della Stazione di Selargius unitamente ai colleghi di Sinnai e Monserrato, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari. Data la complessità dell’intervento, sono stati impiegati anche i reparti specializzati dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, del Nucleo Operativo Ecologico e del Nucleo Cinofili, mentre dall’alto l’area è stata costantemente monitorata dall’11° Nucleo Elicotteri di Elmas. L’attività di ricerca, che ha compreso perquisizioni personali, locali e veicolari, ha permesso di rinvenire all’interno dell’area diverse autovetture, tra cui numerose utilitarie e mezzi commerciali. Gli accertamenti tecnici condotti nell’immediatezza hanno confermato che dieci di questi veicoli erano stati oggetto di furto commesso tra il 2025 e l’inizio del 2026, nelle aree circostanti a Cagliari, Quartu Sant’Elena e Sestu.

Parallelamente ai riscontri sui veicoli, l’intervento dei carabinieri specialisti del settore ecologico ha consentito di individuare ed esaminare vaste porzioni di terreno trasformate in veri e propri depositi incontrollati di rifiuti speciali. Le verifiche hanno fatto emergere una gestione illecita di scarti, nonché la presenza di scarichi abusivi di acque reflue e sostanze pericolose per il suolo e le falde acquifere. È stata inoltre contestata la consegna illecita di veicoli ormai fuori uso a centri non autorizzati, operazione condotta in palese violazione delle norme ambientali. Al termine delle attività, quattro uomini, di età compresa tra i 23 e i 46 anni e residenti nella località interessata sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Le norme contestate, a vario titolo, riguardano la gestione illecita di rifiuti e lo scarico abusivo di sostanze inquinanti.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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