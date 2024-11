CATANIA (ITALPRESS) – Violenta ondata di maltempo nel Catanese.

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale stanno intervenendo con squadre inviate dai distaccamenti di tutta la provincia nella zona dell’acese dove avverse condizioni meteo e forti piogge hanno allagato strade e fatto esondare torrenti.

Gli interventi effettuati hanno riguardato principalmente il soccorso di diverse persone in difficoltà rimaste all’interno delle proprie auto, allagamenti, danni d’acqua e problemi strutturali.

Tra le situazioni più critiche, allagamenti in via San Piero Patti ad Acireale, dove è esondato un torrente, e stanno operando i sommozzatori dei Vigili del fuoco del nucleo di Catania, in via Cristoforo Colombo, ed a Capo Mulini dove i corsi d’acqua sono attentamente monitorati.

Impegnate sul territorio e nelle frazioni di Acireale, squadre provenienti dai distaccamenti di Acireale, Catania Nord, Palagonia, Maletto.

Decine, al momento, gli interventi di soccorso effettuati e quelli in corso.

Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, in seguito alla violenta ondata di maltempo che ha investito il comune catanese, per ragioni di sicurezza ha esortato tutti i cittadini ad evitare gli spostamenti: “Sentiti i dirigenti scolastici vi chiedo di non avere fretta di riprendere i vostri figli dalle scuole, per evitare pericoli. I ragazzi sono al sicuro nelle scuole per cui, considerato che la pioggia avviene con intensità intermittente, vi chiedo di aspettare il momento adatto per spostarvi. A breve dovrebbe esserci una piccola tregua che può permettere di andarli a prendere in sicurezza. E’ necessaria un pò di prudenza, abbiamo attivato tutte le nostre forze di protezione civile e siamo in contatto con la protezione civile regionale”.

