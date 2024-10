MARRAKECH (ITALPRESS/MNA) – Il regista danese, premio Oscar, Thomas Vinterberg presiederà la giuria della 21esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Marrakech, in programma dal 29 novembre al 7 dicembre 2024.

La sua giuria assegnerà la Stella d’Oro a uno dei 14 lungometraggi primi e secondi del concorso internazionale, dedicato alla scoperta di registi di tutto il mondo, spiegano gli organizzatori in un comunicato stampa.

“Presiedere la giuria del Festival Internazionale del Cinema di Marrakech è un immenso privilegio e un onore. In un mondo in continuo cambiamento e sempre più diviso, festival come quello di Marrakech aprono una preziosa finestra su un’ampia varietà di culture. I film riescono a descrivere l’inspiegabile, a farci comprendere l’inaccettabile. E in questo momento ci sono tante cose che dobbiamo capire”, si legge nel comunicato.

Dal suo debutto sulla scena cinematografica mondiale con Festen (1998), che gli valse il premio della giuria al Festival di Cannes quando aveva appena 28 anni, Thomas Vinterberg è diventato uno dei cineasti europei di maggior successo più celebrati. Autore di un’opera audace che non esita a mettere in discussione e a mettere a nudo i lati oscuri dell’essere umano, Vinterberg riesce a reinventarsi e a sorprendere con ciascuno dei suoi film, si legge nel comunicato stampa.

Nato il 19 maggio 1969, Thomas Vinterberg vive a Copenhagen, in Danimarca. È stato il primo regista danese nominato all’Oscar come miglior regista per il suo film Drunk (2020). Successivamente ha vinto un Oscar, un BAFTA, un César e quattro European Film Awards per questo dramma di successo, presentato nella selezione ufficiale di Cannes, poi selezionato ai festival di Toronto e San Sebastián.

