I piloti di KM Malta Airlines approvano una mobilitazione sindacale

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I piloti di KM Malta Airlines hanno approvato all’unanimità un’azione sindacale, che potrebbe includere direttive di sciopero o la sospensione dei servizi. L’Associazione dei Piloti di Linea Aerea (Alpa) guida la disputa, sostenendo che la compagnia aerea ha ignorato richieste fondamentali, come la pubblicazione dei conti finanziari e della lista di anzianità dei piloti.

In un voto segreto tenutosi all’inizio di questa settimana, i piloti hanno dato pieno sostegno al sindacato per procedere con lo stato di agitazione. Alpa è attualmente in procinto di notificare formalmente alla compagnia la propria intenzione di agire. Secondo la legge maltese, il datore di lavoro deve ricevere un preavviso di 48 ore prima che possa essere intrapresa qualsiasi azione sindacale.

– Foto DOI –

(ITALPRESS)