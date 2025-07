Continuano i raid israeliani a Gaza, almeno 11 morti

ROMA (ITALPRESS) – Undici persone sono morte nella Striscia di Gaza a causa dei raid israeliani dall’alba di oggi. Lo riferisce l’emittente qatariota Al-Jazeera citando fonti sanitarie. Un palestinese è stato ucciso a Jabaliya, nel nord della Striscia, dicono fonti dell’ospedale Al-Shifa.

Le altre vittime si registrano a Khan Younis, nel sud di Gaza, aggiunge l’agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui tra i morti vi sono anche tre donne e un bambino. Le informazioni non possono essere verificate in modo indipendente e le autorità di Gaza, sotto il controllo del gruppo armato islamista Hamas, non indicano se si tratti di vittime civili o di miliziani.

