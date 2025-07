Malta, Zucchero infiamma il Ghaxaq Music Festival

LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – La leggenda della musica italiana Zucchero ha acceso il Ghaxaq Music Festival a Malta. Di fronte a una folla gremita, l’artista 69enne, candidato ai Grammy, ha regalato una carrellata di successi che ha fatto cantare, applaudire e ballare il pubblico dall’inizio alla fine. Dall’energica Vedo Nero — con un assolo di batteria che ha entusiasmato la folla — al romanticismo ondeggiante di Il Volo, il cantante ha spaziato con maestria in un repertorio che ha attraversato decenni. Un momento particolarmente emozionante è arrivato con Facile, in un duetto travolgente con la sua corista. Il pubblico è esploso sulle note dell’ironica Solo una sana e consapevole libidine…, cantando con entusiasmo mentre Zucchero si avvicinava alla prima fila con il microfono teso verso la folla.

L’irresistibile Baila (Sexy Thing) ha fatto alzare in piedi tutto il pubblico, mentre Dune Mosse ha reso omaggio a Miles Davis con un commovente assolo di tromba. Uno dei momenti più toccanti della serata è stato Miserere, un duetto virtuale con il compianto Luciano Pavarotti, la cui voce e immagine hanno emozionato il pubblico in un omaggio straordinario. Rientrato tra gli applausi scroscianti, Zucchero ha chiuso il concerto con il brano Diavolo In Me, per poi tornare sul palco per un encore emozionante di Senza Una Donna, concludendo la serata tra fuochi d’artificio e le parole sentite: “Viva Malta!”. Zucchero tornerà in Italia a settembre con sette concerti speciali all’Arena di Verona per celebrare i suoi 70 anni. I festeggiamenti proseguiranno a ottobre negli Stati Uniti, dove terrà sei attesissimi spettacoli.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).