Vinitaly.USA, Rebughini “Mercato insostituibile di riferimento”

CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Gli Stati Uniti sono un mercato insostituibile di riferimento. Cresciamo perché abbiamo 50 spazi espositivi in più rispetto all'anno precedente, aumentiamo anche il numero degli operatori di quasi 500 unità, sono oltre 2.000 gli operatori presenti quest'anno e di conseguenza devo dire che abbiamo raccolto un consenso molto ampio". Lo ha detto il direttore generale di Veronafiere Adolfo Rebughini, in occasione dell'inaugurazione della seconda edizione di Vinitaly.USA a Chicago. xo9/mgg/gtr (video e intervista di Stefano Vaccara)