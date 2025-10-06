Vinitaly.USA, Bricolo “Mercato di grande interesse, serve promozione”

CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "In un momento difficile, con la scelta da parte dell'amministrazione americana di imporre dazi sul vino in entrata negli Stati Uniti, noi siamo convinti che questo rimane comunque un mercato di grandissimo interesse, anche potenzialmente, che può dare tante soddisfazioni ai produttori italiani. L'importante in questo momento, però, è avere una presenza ancora più diffusa sul territorio, ma con eventi di qualità sia dal punto di vista della promozione che della formazione". Lo ha detto il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, in occasione dell'inaugurazione della seconda edizione di Vinitaly.USA a Chicago. xo9/mgg/gtr (video e intervista di Stefano Vaccara)