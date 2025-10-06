Vinitaly.USA, Allegrini “Orgogliosi per la presenza a Chicago”

CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Noi siamo molto orgogliosi che Vinitaly sia qui a Chicago, perché Chicago è sempre stata legata al vino". Lo ha detto il presidente della NIAF Robert Allegrini, in occasione dell'inaugurazione della seconda edizione di Vinitaly.USA a Chicago. Allegrini ha anche raccontato un aneddoto legato alla città. xo9/mgg/gtr (video e intervista di Stefano Vaccara)