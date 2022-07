HAUTACAM (FRANCIA) (ITALPRESS) – La maglia gialla Jonas Vingegaard vince in solitaria la 18esima tappa del Tour de France 2022, la Lourdes-Hautacam di 143,5 chilometri. Il danese della Jumbo-Visma è sempre più padrone della Grand Boucle e consolida la sua leadership nella classifica generale allungando su Tadej Pogacar, staccato nel finale di tappa. Lo sloveno dell’UAE Team Emirates giunge al traguardo con un ritardo di un minuto e quattro secondi e ora dista 3’26” dal rivale nordico a tre frazioni dal termine. Terzo gradino del podio per uno strepitoso Wout Van Aert (Jumbo-Visma), mentre completano la top-5 Geraint Thomas e David Gaudu. Altri tre importanti ritiri da segnalare, tutti per positività al Covid: si tratta di Damiano Caruso, Chris Froome e Imanol Erviti. Si torna in strada domani, per la diciannovesima tappa, la Castelnau Magnoac-Cahors di 188,5 chilometri.

