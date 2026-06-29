Nazionale, Malagò “Il prossimo ct dovrà essere completamente votato all’azzurro”

ROMA (ITALPRESS) – “Il prossimo ct dovrà essere completamente votato all’azzurro, che sposi il progetto con la stessa visione e la stessa passione del sottoscritto. Dobbiamo riacquisire credibilità attraverso i risultati, ce lo chiedono i tifosi italiani”. Così il neo presidente della Figc, Giovanni Malagò, in un’intervista pubblicata dai quotidiani del gruppo Athesis. L’obiettivo immediato dell’ex numero uno del Coni è “imprimere la mia impronta manageriale alla struttura federale e mettere da parte i personalismi nel mondo del calcio. Sembrano azioni solo apparentemente poco concrete, in verità rappresentano la base, anzi la precondizione per il cambiamento“. Circa le priorità, “la prima riguarda la maglia azzurra e la sua competitività: se è vero che in ambito giovanile otteniamo diverse vittorie, dobbiamo capire come intervenire affinché intere generazioni di talenti non disperdano il loro potenziale. Attenzione però, i giovani non vanno fatti giocare a prescindere, abbassando il valore della competizione; al contrario, il talento va protetto alzando la qualità del percorso che lo porta alla competizione dove accumulare il minutaggio necessario per fare esperienza”, conclude Malagò.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).