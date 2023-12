NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sei partite nella notte Nba e vittorie per le big in campo. Oklahoma e Milwaukee, seconde nelle classifiche delle due Conference, battono, rispettivamente, New York e Brooklyn. I Thunder si impongono in casa 129-120 sui Knicks con Gilgeous-Alexander e Jalen Williams che, da soli, mettono a referto 72 punti: 36 a testa con il primo che aggiunge anche 7 rimbalzi e 8 assist e che, come spesso accade, è decisivo. In doppia cifra anche Holmgren con i suoi 22 punti. New York se la gioca finchè può rispondendo con i 25 punti e 9 rimbalzi di Randle, ne fanno 24 Brunson e 22, dalla panchina, Quickley, ma non basta e Okc conquista la 20esima vittoria in 29 partite.

Successo ancora più largo per Milwaukee che vince 144-122 sul parquet dei Nets e anche qui non sorprende il nome del trascinatore di giornata, visto che Giannis Antetokounmpo sfodera una prestazione da 32 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Doppia doppia anche per Middleton che chiude con 27 punti e 10 assist, mentre Brooklyn ne manda sette in doppia cifra con Wilson a distinguersi con 21 punti e 10 rimbalzi.

Tutto facile per Toronto che travolge a Washington i Wizards di Gallinari, battuti 102-132. Per il “Gallo” solo 5 minuti a disposizione, nessun punto e un rimbalzo a referto. Ai Raptors bastano i 26 punti di Anunoby e le doppie doppie di Siakam (22 punti e 11 assist) e Barnes (20 punti e 12 rimbalzi) per tornare a casa con la vittoria.

Nelle altre gare della notte vincono Philadelphia (112-92 su Orlando), Phoenix Suns (129-113 sui Rockets con la tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 16 assist per Durant) e Cavaliers (113-110 a Dallas con i 24 punti e 23 rimbalzi di Allen, mentre ai Mavericks non bastano i 39 punti di Doncic per evitare il ko).

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]