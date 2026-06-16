Atp Halle, Bellucci fa l’impresa e batte Bublik in due set

HALLE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Mattia Bellucci sempre più in fiducia a suo agio sul verde. Esordio da sogno al “Terra Wortmann Open”, il torneo Atp 500 di Halle, con 2.583.330 euro di montepremi totale, in corso sull’erba della città della Sassonia-Anhalt, per il tennista azzurro che ha sconfitto all’esordio il numero 11 del mondo e testa di serie numero 7, oltre che campione uscente, Alexander Bublik, in due set col punteggio di 7-6(6) 6-1.

“Sono molto felice della mia performance, lui era il campione in carica e aveva un po’ più di pressione, ma ho gestito bene le emozioni specialmente quando ho subito il break a fine set – ha dichiarato Bellucci a fine match – Sapevo che avevo sbagliato pochi colpi e che mentalmente ero in partita, sono rimasto concentrato e il tiebreak è stato splendido. Sono soddisfatto di aver giocato una cosi bella partita contro un rivale come Sasha”. Al secondo turno Bellucci sfiderà il belga Raphael Collignon.

Intanto Lorenzo Sonego è stato ripescato come lucky loser: il torinese è entrato al posto dell’australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato. Numero 65 del mondo, Sonego giocherà al primo turno contro lo statunitense Ben Shelton, numero 5, che ha vinto quattro dei cinque precedenti confronti diretti, compreso l’ultimo negli ottavi a Wimbledon 2025. Sonego l’ha battuto solo al Roland Garros 2023.

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