NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sei partite, un italiano in campo e uno in panchina nella notte Nba. Vincono i Jazz di Simone Fontecchio che vincono 132-116 sul parquet dei Bucks, alla quarta sconfitta nelle ultime 5 gare. L’azzurro, ormai punto fermo nel quintetto iniziale di Utah, gioca 31 minuti e mette a referto 5 punti, 3 rimbalzi e 1 assist, in un match in cui sono in sei ad andare in doppia cifra tra gli ospiti: 21 punti a testa per Markkanen (per lui anche 14 rimbalzi) e Clarkson, 19 ciascuno per Collins, Sexton e George, 13 per Olynyk. Dall’altra parte Giannis Antetokounmpo fa il suo come sempre, piazzando una tripla doppia da 25 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, ma non basta per evitare la sconfitta casalinga.

Solo panchina, invece, per Danilo Gallinari nel match che Washington perde in casa contro i Thunder. Oklahoma vince 136-128 con i 32 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander, i 31 di Holmgren e i 21 (con 10 assist di Jalen Williams). Niente da fare per i Wizards nonostante i 24 punti di Poole e i 22, con 15 rimbalzi, di Kuzma.

Tra le altre gare spicca il successo dei Clippers che, dopo la sconfitta nel derby di Los Angeles contro i Lakers, battono 138-11 i Phoenix Suns mandando tutto il quintetto iniziale (più Powell con 14 dalla panchina) in doppia cifra. A fare la differenza Paul George (25 punti e 7 rimbalzi) e James Harden (doppia doppia da 19 punti e 10 assist), bene anche Zubac (19), Leonard (17) e Mann (14). Phoenix risponde con i 30 punti di Durant, i 20 di Booker, i 15 di Beal e i 12 di Gordon, ma la vittoria è dei Clippers che si mettono alle spalle il ko nel derby.

Nelle altre gare della notte successi per Bulls (119-112 sugli Hornets ko nonostante i 39 punti e 8 assist di Rozier), Indiana Pacers (133-131 contro i Celtics a cui non bastano i 40 punti di di Brown) e Miami Heat (120-113 contro i Rockets con 22 punti e 12 rimbalzi per Adebayo).

Intanto brutte notizie per i Grizzlies. Memphis ha annunciato che Ja Morant ha rimediato una sublussazione alla spalla destra con lacerazione del labbro glenoideo superiore, un infortunio che richiederà un intervento chirurgico a fine stagione. Per lui, quindi, rientro il prossimo anno.

