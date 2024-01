ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la scia positiva per i Los Angeles Clippers, che, nella notte italiana, hanno battuto Oklahoma City. Nonostante la rimonta di Oklahoma nel 4° quarto, da -13 a +1, i padroni di casa, trascinati da un super Paul George (38 punti) nel finale hanno vinto, conquistando il nono successo nelle ultime 11 gare. Splendida rimonta, nell’ultimo quarto, per Phoenix che ha battuto in extremis i Sacramento Kings (119-117), merito anche delle 9 triple (record di franchigia) e 29 punti di Grayson Allen. Protagonista nel finale DèAaron Fox che, a pochi secondi dalla fine, prima ha pareggiato, poi ha commesso fallo su Kevin Durant che ha chiuso la partita ai tiri liberi a due secondi dal termine. Nel duello tra gli ultimi MVP della lega, Joel Embiid ha avuto la meglio su Nikola Jokic, lanciando la vittoria di Philadelphia, la terza di fila, a Denver (126-121). Sotto a sette minuti dalla fine, i Sixers sono andati 18-2 con otto punti di Embiid in un minuto compreso un tiro da tre punti, ribaltando la sfida. Il camerunense ha siglato 41 punti, 7 rimbalzi e 10 assist, e ha centrato la 18esima partita consecutiva con più di trenta punti segnati.

