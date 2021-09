ROMA (ITALPRESS) – Maverick Vinales comincerà da subito la sua nuova avventura in Aprilia. Dopo il burrascoso divorzio dalla Yamaha e il debutto in sella alla RS-GP nel corso della due giorni di test sul circuito di Misano Adriatico, il 26enne pilota spagnolo affiancherà Aleix Espargarò – che ha appena conquistato a Silverstone il primo podio per la casa di Noale in MotoGP – nella Aprilia Racing Team Gresini già a partire dal GP di Aragon, in programma nel weekend del 12 settembre. Vinales prenderà il posto di Lorenzo Savadori, che viene confermato come test rider per la stagione 2022, andando così a completare un trio di altissimo livello con l’obiettivo di continuare a far crescere il giovane progetto RS-GP. Per il prosieguo della stagione 2021 non mancherà la sua presenza in pista, sfruttando le wild card a disposizione di Aprilia. Il calendario degli impegni di Savadori verrà ufficializzato non appena si sarà completamente ristabilito dall’infortunio patito nel corso del GP di Stiria, una frattura al malleolo destro che ha richiesto l’intervento chirurgico.

“Siamo molto orgogliosi di poter annunciare i nostri programmi per la stagione in corso e per il 2022, nell’ottica di ottimizzare al massimo il contributo dei nostri tre piloti – commenta Massimo Rivola, ad Aprilia Racing – Al fianco del confermatissimo Aleix abbiamo il piacere di accogliere un talento come Maverick, che ha dimostrato grande feeling con la squadra e con la moto fin da subito e che sono sicuro potrà dare il massimo già dal GP di Aragon. Al tempo stesso confermiamo anche il ruolo di Lorenzo come test rider 2022, una posizione fondamentale che rende merito al grande impegno dimostrato nello sviluppo della nuova RS-GP, mentre concluderà la stagione 2021 sfruttando le wild card che decideremo insieme non appena tornerà al 100% della forma”. “La decisione di avere Maverick in pista da Aragòn arriva come diretta conseguenza del test effettuato a Misano – aggiunge Romano Albesiano, dt Aprilia Racing – Non era scontato che dopo una carriera passata fin’ora in sella a moto con motore in linea, Maverick avesse da subito un buon feeling con la nostra V4. Per questo il test su questa pista, storicamente non facile per la nostra moto, era un momento di verifica importante. Siamo quindi soddisfatti per le reazioni da subito positive di Maverick, che ha mostrato un buon feeling sia con la RS-GP che con la squadra e il metodo di lavoro. Il talento suo e di Aleix, uniti alla esperienza maturata in questa stagione da Lorenzo, ci permettono di guardare con ottimismo al futuro del nostro progetto MotoGP”.

(ITALPRESS).