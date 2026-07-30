Inter, ufficiale Stones: il difensore ha firmato fino al 2028

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter ha reso noto che John Stones è ufficialmente un calciatore nerazzurro. Il difensore classe 1994, svincolato dal Manchester City, ha firmato un contratto con il club campione d’Italia fino al 30 giugno 2028. Al City dal 2016 con Pep Guardiola allenatore, il centrale inglese ha vinto 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 League Cup, 3 Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club.

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