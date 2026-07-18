Vigilia di Spagna-Argentina, Infantino “Questa finale è un regalo degli dei del calcio”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questa finale è un regalo degli dei del calcio. Abbiamo Messi, Lamine Yamal e tanti altri calciatori eccezionali. È qualcosa di incredibile”. Gianni Infantino esalta la finale dei Mondiali alla vigilia della sfida tra Argentina e Spagna.

Il presidente della Fifa è convinto che il torneo abbia trovato l’epilogo perfetto: le prime due nazionali del ranking Fifa, l’ultimo grande palcoscenico – forse – per Lionel Messi e la definitiva consacrazione di Lamine Yamal. Una combinazione che, a suo giudizio, supera qualsiasi sceneggiatura. Infantino considera Spagna e Argentina le due nazionali che hanno maggiormente meritato di raggiungere l’ultimo atto del torneo, non solo per la finale conquistata ma anche per il cammino compiuto in quella che definisce un’edizione particolarmente impegnativa. “Sono le due migliori squadre. Hanno meritato di essere in finale e hanno giocato in maniera eccezionale”, spiega in un’intervista a Marca. “Non è stato facile arrivare fin qui. C’erano 48 squadre, partite straordinarie e un Mondiale molto difficile”.

Il numero uno della Fifa si sofferma soprattutto sull’immagine destinata a catturare l’attenzione del mondo: Messi, a 39 anni, contro Lamine Yamal, la stella che rappresenta il futuro del calcio spagnolo e mondiale. Due generazioni separate da oltre vent’anni si ritrovano una di fronte all’altra nella partita più importante del calcio mondiale. “Ci sono Messi, Lamine Yamal e tanti altri calciatori eccezionali. Ma c’è anche questa immagine. È qualcosa di incredibile”, sottolinea.

Una finale capace di mettere di fronte il giocatore che ha segnato un’epoca e il giovane destinato, secondo molti, a dominare quella successiva. “Sarà come uno spettacolo di fuochi d’artificio. Sarà incredibile. Il mondo si fermerà”, pronostica Infantino. “Tre miliardi di persone seguiranno la finale del Mondiale”.

Il presidente della Fifa traccia poi un bilancio del torneo, definendolo senza esitazioni “il miglior Mondiale di sempre“. “Questo Mondiale è stato assolutamente spettacolare, unico e incredibile. Ci sono i migliori giocatori, le migliori squadre, un pubblico straordinario, stadi pieni e un’atmosfera di festa totale”, afferma. “Il mondo si ferma e guarda. È il miglior Mondiale della storia, e ci prepara anche al futuro”.

Pur aspettandosi un torneo di grandi dimensioni, Infantino ammette che la risposta del pubblico, l’impatto internazionale e l’atmosfera delle ultime settimane hanno superato ogni previsione. “Immaginavo che sarebbe stato un evento grandioso, ma non di queste dimensioni. Non con questa atmosfera, questa festa e questa energia. C’è felicità in tutto il mondo. Certo, chi perde è triste, ma persone arrivate da ogni angolo del pianeta stanno celebrando il calcio”.

Il numero uno della Fifa sottolinea anche la convivenza pacifica tra i tifosi e l’assenza di incidenti rilevanti: “È arrivata gente da tutto il mondo e tutti stanno celebrando il calcio. Abbiamo visto storie che solo il calcio può scrivere e trasformare in leggenda. È il miglior Mondiale della storia”.

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