Spagna, de la Fuente “Yamal sta bene, Messi è irripetibile”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A poche ore dalla finale del Mondiale contro l’Argentina, il ct della Spagna Luis de la Fuente è intervenuto in conferenza stampa al Jacob K. Javits Convention Center di New York, presentando la sfida che assegnerà il titolo iridato. “Essere in finale è già un lusso e un privilegio. Firmerei per arrivarci ogni anno e perderla, ma visto che siamo qui lotteremo per vincerla”, ha detto il tecnico spagnolo.

Grande attenzione alle condizioni di Lamine Yamal, una delle stelle più attese della finale insieme a Lionel Messi. De la Fuente ha rassicurato sullo stato fisico del talento del Barcellona: “Lamine sta bene. Sono i momenti più delicati perché può sempre esserci qualche inconveniente. Deve essere Lamine. Il modo migliore per aiutarlo è fare in modo che sia sé stesso”.

Il ct spagnolo ha spiegato che Yamal aveva accusato un leggero fastidio dopo un colpo ricevuto nell’azione del rigore, ma che ora è “in perfette condizioni fisiche”.

Proprio sul duello generazionale con Messi, De la Fuente ha usato parole di grande rispetto: “Messi è qualcuno di irripetibile, un esempio per i più giovani per quello che sta facendo in questo Mondiale”. Il tecnico ha sottolineato che il modo migliore per aiutare Yamal è lasciarlo giocare con la sua naturalezza: “Lamine deve essere Lamine”.

De la Fuente ha anche raccontato un curioso episodio legato al fuoriclasse argentino, risalente ai tempi in cui allenava il settore giovanile del Siviglia. “Giocavamo contro il Barcellona e c’era Messi. Mi avevano parlato di lui. All’inizio gli facemmo una marcatura individuale. Al 70′ cambiai il ragazzo che lo seguiva e in 15 minuti ci segnarono quattro gol”, ha raccontato sorridendo.

Sulla finale contro l’Argentina, il ct spagnolo prevede “un grande spettacolo” tra due squadre di alto livello: “Ognuna cercherà di portare la partita dove più le conviene. Brillantezza e talento faranno la differenza”.

De la Fuente ha poi parlato della squadra di Lionel Scaloni, respingendo l’idea di un’Argentina costruita sul gioco duro: “Non mi verrebbe mai in mente. È una nazionale campione d’America e del mondo. Ha le sue armi, ma sono armi calcistiche”.

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