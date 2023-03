MILANO (ITALPRESS) – Oltre 70 persone con disabilità hanno dato vita alla 9^ Scarpadoro Ability, la corsa-camminata non competitiva che si è svolta domenica 26 marzo a Vigevano, nel contesto della 16^ Scarpadoro Half Marathon, la mezza maratona di carattere nazionale organizzata da Atletica Vigevano. La Scarpadoro Ability è un’iniziativa ideata da Giusy Versace tornata a disputarsi quest’anno dopo tre anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria, per regalare una giornata di sport, divertimento e inclusione a persone con disabilità. Nei panni di Wonder Woman, o meglio di Wonder Giusy, Versace ha accompagnato il gruppo ability lungo i 5 chilometri di percorso, a bordo di un simpatico risciò e scortata dai coloratissimi Super Eroi del gruppo Escape. Erano presenti diverse associazioni locali come: Aias, Anffas, Associazione Aldo Pollini, il Cerchio, Volare e l’associazione Ultra DI di Lurate Caccivio (Co), premiata come gruppo più numeroso e l’atleta amputato ad una gamba Constantin Bostan, che grazie alla protesi ricevuta in dono dalla Disabili No Limits partecipa a maratone e altre distanze. “Dopo tre anni di assenza, non era scontato riuscire a coinvolgere tutte queste associazioni ed avere una partecipazione così importante sia di persone con disabilità che di runners che si sono messi a disposizione per spingere le carrozzine. Ora più che mai c’è bisogno di essere inclusivi e la Scarpadoro va proprio in questa direzione. Giornate come queste sono di estrema importanza per tutti, in particolare per le persone con disabilità. E’ stata una manifestazione bellissima e ringrazio l’Atletica Vigevano, i super eroi e Daniele Chiesa per aver messo a disposizione un formidabile e simpatico risciò, che mi ha permesso di accompagnare il gruppo lungo il percorso di 5 chilometri” ha dichiarato Versace al traguardo.(ITALPRESS).

Photo Credits: Ufficio Stampa Giusy Versace