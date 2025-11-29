Vicenda Italo-Belga, Savarino “Regione si muove su percorsi giuridici certi”

PALERMO (ITALPRESS) - L'assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, in un video pubblicato su Facebook fa il punto sulla vicenda che riguarda la spiaggia palermitana di Mondello e la società Italo Belga e ricostruisce il percorso che ha portato il Governo regionale ad avviare il procedimento di revoca della concessione: "Noi siamo il Governo - dice Savarino - e ci muoviamo sulla base di percorsi giuridici certi e dopo aver studiato e approfondito le carte, non inseguiamo i like sui social". abr/gsl