Viale “La nostra vittoria è competere con le più forti del mondo”

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - "E' sicuramente una sconfitta molto amara, per una solo staccata, però sapevamo che sarebbe stato molto complicato". Mariella Viale commenta così l'eliminazione della squadra azzurra di sciabola per mano della Francia ai Mondiali di scherma di Hong Kong. "Nella gara individuale, due delle transalpine sono andate a medaglia, una tra le prime otto e l'altra tra le sedici - ricorda la 21enne napoletana delle Fiamme Oro - E' una squadra molto forte: peccato, c'eravamo molto vicine, però oggi la nostra vittoria è che siamo riuscite a competere con le più forti del mondo e siamo molto vicine a quello che vogliamo, cioè le medaglie. Oggi ci accontentiamo di questo". Il cammino della Nazionale del ct Aquili è ancora lungo, anche se il talento delle azzurre fa ben sperare per il futuro: "Partiamo da molto lontano, questa forse è la nostra difficoltà: abbiamo costruito tutto da zero, sono due anni che il ct è cambiato e ogni passo in avanti che facciamo è molto importante per il nostro obiettivo, cioè prendere una medaglia alle Olimpiadi. Oggi non è arrivata in questo Mondiale però, senza offendere nessuno, sarà più importante quello dell'anno prossimo (a Tashkent, ndr): speriamo di vincerla lì", conclude l'azzurra. mc/mca3