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Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 29 luglio 2026
ROMA (ITALPRESS) - L'evoluzione del welfare aziendale, gli effetti della riforma del 2016, il ruolo dell'Aiwa nella crescita del settore. Sono alcuni dei temi affrontati nella ventiseiesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell'agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Emmanuele Massagli, presidente dell'Associazione Italiana Welfare Aziendale (Aiwa). sat/azn