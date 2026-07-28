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Varese pronta per gli Europei di canottaggio, Italia al via con 22 equipaggi
VARESE (ITALPRESS) - Conto alla rovescia per i Campionati Europei Assoluti di canottaggio. Il bacino della Schiranna di Varese ospiterà 450 atleti di 31 nazioni. L'Italia sarà al via con 22 equipaggi e 50 azzurri, il contingente più numeroso della manifestazione. Riflettori puntati sul quattro di coppia maschile campione del mondo e vicecampione olimpico. gm/gtr (Fonte video: Federcanottaggio)